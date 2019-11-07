Полиция проверяет инцидент с нападением на журналистку ГТРК "Пермь"

ПЕРМЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Полиция начала проверку после нападения на корреспондента Государственной телерадиокомпании (ГТРК) "Пермь" охранником подрядной организации управления капитального строительства Минстроя Пермского края. Об этом ТАСС в четверг рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По информации, размещенной в СМИ, сотрудниками полиции проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

6 ноября в вечернем выпуске программы "Вести-Пермь" был показан сюжет о законности передачи участка и сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй города Перми. В процессе съемок мужчина, охранявший территорию, ударил по лицу корреспондента, а также выхватил из рук журналистки ветрозащиту от микрофона и выкинул за забор. Телеоператор снял нападение на видеокамеру.

Телеведущий во время местного новостного эфира на телеканале "Россия 1" также сообщил, что в государственной телерадиокомпании "Пермь" уже идет оценка причиненного охранником материального и морального ущерба.

Председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России Игорь Лобанов на своей странице в Facebook в четверг сообщил, что по данному факту будет подано заявление в прокуратуру. "Случившееся я однозначно расцениваю как нападение на журналиста при исполнении им своих профессиональных обязанностей. Это статья 144 Уголовного кодекса РФ. До шести лет лишения свободы. Надеюсь, правоохранительные органы без лишних проволочек дадут оценку этому факту", - написал он.

ГТРК "Пермь" является филиалом Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), это единственный в регионе телеканал, который вещает на весь Пермский край.