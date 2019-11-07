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Склад с деревянными паллетами горит в Долгопрудном

Площадь пожара составляет 600 кв. м

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Склад с деревянным паллетами горит в Долгопрудном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 13:05 мск поступило сообщение от очевидца о пожаре внутри склада по адресу: Долгопрудный, Транспортный проезд, промзона", - сообщили в главке.

В настоящее время площадь пожара составляет 600 кв. м. "Пожару присвоен повышенный, второй ранг сложности из пяти существующих", - отметили в главке.

По словам источника, склад горит по всей площади. Из здания были эвакуированы пять человек.

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