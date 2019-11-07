Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Автомобилист протаранил ограждение в аэропорту Сочи и скрылся

Нарушитель оставил машину на территории аэровокзала

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/ Водитель за рулем иномарки пробил металлический забор и оказался на территории международного аэропорта Сочи, он скрылся с места ДТП, бросив машину. На работу аэровокзала инцидент не повлиял, об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба международного аэропорта Сочи.

"На территории международного аэропорта Сочи со стороны улицы Авиационной повредил ограждение автомобиль марки BMW. Водитель скрылся с места происшествия, оставив машину на территории аэропорта. Служба безопасности аэропорта намерена передать брошенный автомобиль ГИБДД города Сочи," - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в ГИБДД города Сочи, водитель в результате ДТП не пострадал.

"По предварительным данным, водитель при движение допустил наезд на препятствие [металлический забор], продолжил движении и остановился на территории аэропорта [международного аэропорта Сочи]", - уточнил старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД по городу Сочи Кривоконев.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
AFP: в Гвинее 10 человек погибли при обвале золотого рудника
Местные власти сообщили, что люди находились там незаконно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС