Автомобилист протаранил ограждение в аэропорту Сочи и скрылся

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/ Водитель за рулем иномарки пробил металлический забор и оказался на территории международного аэропорта Сочи, он скрылся с места ДТП, бросив машину. На работу аэровокзала инцидент не повлиял, об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба международного аэропорта Сочи.

"На территории международного аэропорта Сочи со стороны улицы Авиационной повредил ограждение автомобиль марки BMW. Водитель скрылся с места происшествия, оставив машину на территории аэропорта. Служба безопасности аэропорта намерена передать брошенный автомобиль ГИБДД города Сочи," - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в ГИБДД города Сочи, водитель в результате ДТП не пострадал.

"По предварительным данным, водитель при движение допустил наезд на препятствие [металлический забор], продолжил движении и остановился на территории аэропорта [международного аэропорта Сочи]", - уточнил старший инспектор отделения пропаганды ОГИБДД по городу Сочи Кривоконев.