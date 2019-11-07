В Азове арестовали экс-сотрудника полиции, сбившего насмерть пешехода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции Ростовской области арестован на два месяца по подозрению в ДТП со смертельным исходом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.

"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СК, сотрудник полиции ранее был допрошен в качестве свидетеля, позднее он стал подозреваемым по делу. Он сообщил, что поздно вечером 2 ноября выехал из Азова в Ростов-на-Дону на автомобиле Mercedes-Benz. "Во время движения по автодороге он почувствовал удар, остановил автомобиль и увидел лежащего без сознания мужчину. Намереваясь отвезти мужчину в больницу Азова, он перенес его на заднее сидение автомашины, однако в пути следования понял, что мужчина умер. Испугавшись, он отвез тело потерпевшего в лесопосадку, где оставил", - отметили в пресс-службе.

Сообщалось, что тело 22-летнего жителя Ростова-на-Дону было обнаружено во вторник в лесопосадке в Азовском районе, по факту гибели молодого человека в результате ДТП возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел.