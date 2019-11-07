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AFP: в Гвинее 10 человек погибли при обвале золотого рудника

Местные власти сообщили, что люди находились там незаконно

ТАСС, 7 ноября. Не менее 10 человек стали жертвами обрушения на золотодобывающем руднике в Гвинее. Об этом в четверг сообщило AFP со ссылкой на источники.

"По меньшей мере 10 человек погибли в среду утром при обвале на золотом руднике в <...> префектуре Сигири", - приводит агентство слова представителя местных властей. Он добавил, что официально рудник был закрыт и нахождение там людей было несанкционированным.

По данным источников агентства, среди жертв происшествия трое детей. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести, в настоящее время ведутся их поиски.

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Гвинея
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