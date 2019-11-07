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СМИ: двое подростков ранены в результате нападения на школу в Бразилии

По данным газеты Estado de Minas, преступником оказался один из учащихся старших классов. Он был вооружен двустволкой и мачете

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 ноября. /ТАСС/. Вооруженное нападение на школу произошло в четверг в бразильском городе Караи, штат Минас-Жерайс на юго- востоке страны. По данным газеты Estado de Minas злоумышленником оказался один из учащихся старших классов.

Как уточняется, вооруженный двустволкой и мачете нападавший перебрался через ограду учебного заведения в начале учебного дня (около 14:00 мск). В это время в стенах учебного заведения находилось около 300 человек, сообщает издание.

В результате инцидента двое подростков 15 и 16 лет получили огнестрельные и ножевые ранения и были доставлены в медучреждения соседнего населенного пункта. Состояние одного из них тяжелое.

Злоумышленник задержан, мотивы преступления выясняются.

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Бразилия
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