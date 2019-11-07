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Злоумышленники вернули угнанную машину в интернат для детей-инвалидов после сюжета на ТВ

Автомобиль был найден на стоянке возле железнодорожного вокзала

МАГАС, 7 ноября. /ТАСС/. Единственный автомобиль, принадлежавший детскому дому-интернату для детей-инвалидов в Ингушетии, был угнан злоумышленниками в ночь на 1 ноября и возвращен в ночь на 7 ноября после выхода сюжета на местном телеканале о необходимости машины для подопечных учреждения.

По информации национальной телерадиокомпании (НТРК) "Ингушетия", автомобиль Lada Granta был подарен интернату депутатом Госдумы от региона Алиханом Харсиевым два года назад. Злоумышленники угнали машину в ночь на 1 ноября рядом с домом директора интерната, где она была припаркована.

"Когда автомобиль угнали, был снят сюжет журналистами НТК, где было показано, что автомобиль необходим детям-инвалидам и это наша единственная машина, на которой мы возим в медучреждения детей. Также работали и правоохранительные органы, в следствии чего, автомобиль был найден на стоянке возле железнодорожного вокзала, а в нем лежала записка с местом его нахождения, ключи и все документы, и справки", - сказал журналистам директор детского дома-интерната села Троицкое Хамзат Мальсагов.

По его словам, 1 ноября, депутат Госдумы, узнав, что автомобиль был угнан, подарил учреждению новый автомобиль той же марки.

"На данный момент угнанный автомобиль находится в ГОВД Назрани, где проводятся следственные действия и снимаются отпечатки, после завершения всех необходимых действий, автомобиль вернут интернату. Наверное, у угонщиков просунулось чувство совести, благодарю журналистов НТК за содействие в возвращении автомобиля", - сказал журналистам помощник депутата Алихан Газдиев.

Дом-интернат для детей-инвалидов был образован в сельском поселении Троицкое в 1950-х годах. На данный момент его подопечными являются более 20 летей.

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РоссияИнгушетия
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