Почти 30 тыс. жителей Саратова остались без тепла из-за аварии на сетях

САРАТОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Почти 30 тыс. жителей Саратова, а также школы, больницы и детские сады остались без отопления в четверг, причиной отключения стала авария на сетях, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

"В связи с аварийно-ремонтными работами на теплотрассе прекращена подача центрального отопления. В зону отключения входят 133 жилых дома разной этажности с населением 29570 человек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

В сообщении уточняется, что в зону отключения также попали семь социально-значимых объектов: одна больница, три детских сада и три школы. На месте сейчас работают сотрудники ПАО "Т Плюс". Устранить аварию планируется к утру 8 ноября.

Сейчас в Саратове +12 градусов, ночью температура, согласно данным Гидрометцентра, опустится до +9 градусов.