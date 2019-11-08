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СМИ: на северо-западе Ирана в результате землетрясения погибли три человека

Толчки магнитудой 5,8 зафиксированы в провинции Восточный Азербайджан

ТАСС, 8 ноября. По меньшей мере три человека погибли, 20 пострадали в результате землетрясения в пятницу на северо-западе Ирана. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Эпицентр находился в 118 км к западу от города Тебриз с населением 1,4 млн человек, очаг залегал на глубине 10 км. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр отмечает, что примерная численность населения в районе землетрясения составляет 20 млн человек.

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Иран
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