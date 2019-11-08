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На Камчатке из-за снегопада произошло ДТП с участием шести автомобилей

Дорога Морпорт - Аэропорт из-за аварии не перекрыта

ТАСС, 8 ноября. Авария с участием шести автомобилей произошла на федеральной трассе Морпорт - Аэропорт в Камчатском крае, куда в пятницу пришел мощный снежный циклон, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД региона.

"В 09:50 (00:50 мск) на дороге Морпорт - Аэропорт произошло ДТП с участием шести автомашин. Столкнулись автомобили марок "Нива", Mercedes, Honda, Mitsubishi и еще два авто, неустановленных пока марок. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности будут позже", - сообщил в пресс-службе.

Там добавили, что дорога в настоящее время не перекрыта. По информации регионального управления гидрометеослужбы, в пятницу и субботу на юге Камчатского края ожидается сильный дождь, в горных районах со снегом. Ветер южный 15-20 м/с, в прибрежных районах до 25-30 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями власти Петропавловска-Камчатского отменили занятия в школах для учеников второй смены, а также в учреждениях дополнительного образования.

Циклон с Охотского моря обрушился на юг региона в ночь на 8 ноября. По данным администрации Петропавловска-Камчатского, транспортное сообщение и все системы жизнеобеспечения в краевой столице работают в штатном режиме. Оперативные бригады работают на основных магистралях города, на дорогах сохраняется сложная обстановка.

Теги
РоссияКамчатский край
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