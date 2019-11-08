Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новосибирской области при пожаре погибли двое детей

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 8 ноября. Тела двух детей, четырех и пяти лет, обнаружены при разборе завалов после пожара в частном двухквартирном доме в деревне Красноярка в Новосибирской области, возбуждено дело, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре двух малолетних детей по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), проводятся следственные действия ", - сообщили в пресс-службе.

Пожар начался поздно ночью 7 ноября. В результате возгорания двухквартирного дома одна из квартир уничтожена полностью, произошло обрушение, вторая квартира не пострадала. Пожар ликвидировали 8 ноября в 03:45 по местному времени (23:45 мск в четверг). Работали девять пожарных и три единицы техники. Причины возгорания выясняются.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
На Камчатке из-за снегопада произошло ДТП с участием шести автомобилей
Дорога Морпорт - Аэропорт из-за аварии не перекрыта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС