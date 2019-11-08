В Новосибирской области при пожаре погибли двое детей

ТАСС, 8 ноября. Тела двух детей, четырех и пяти лет, обнаружены при разборе завалов после пожара в частном двухквартирном доме в деревне Красноярка в Новосибирской области, возбуждено дело, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре двух малолетних детей по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), проводятся следственные действия ", - сообщили в пресс-службе.

Пожар начался поздно ночью 7 ноября. В результате возгорания двухквартирного дома одна из квартир уничтожена полностью, произошло обрушение, вторая квартира не пострадала. Пожар ликвидировали 8 ноября в 03:45 по местному времени (23:45 мск в четверг). Работали девять пожарных и три единицы техники. Причины возгорания выясняются.