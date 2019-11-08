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Акции протеста в Гонконге

СМИ: участник протестов в Гонконге умер в больнице после падения с большой высоты

Он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

ТАСС, 8 ноября. Гонконгский студент, участвовавший в акциях протеста, умер в больнице после падения со здания автомобильной парковки, куда он забрался, когда полиция распылила слезоточивый газ. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post.

22-летний студент Гонконгского университета науки и технологии по фамилии Чоу был найден в понедельник утром около парковки в одном из районов, где проходили массовые акции протеста и столкновения с полицией. Чоу был доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг и вскоре впал в кому. Его состояние ухудшилось ночью в четверг, на следующее утро он умер от остановки сердца.

В среду ректор университета, на втором курсе которого учился Чоу, заявил, что осудит действия полиции, если будет установлено, что в ту ночь полицейские вышли за рамки своих полномочий, применяя слезоточивый газ. До сих пор не установлено, почему студент оказался на парковке и при каких обстоятельствах упал. Инцидент не попал в объективы камер видеонаблюдения.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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