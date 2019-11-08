СМИ: участник протестов в Гонконге умер в больнице после падения с большой высоты

ТАСС, 8 ноября. Гонконгский студент, участвовавший в акциях протеста, умер в больнице после падения со здания автомобильной парковки, куда он забрался, когда полиция распылила слезоточивый газ. Об этом в пятницу сообщила газета South China Morning Post.

22-летний студент Гонконгского университета науки и технологии по фамилии Чоу был найден в понедельник утром около парковки в одном из районов, где проходили массовые акции протеста и столкновения с полицией. Чоу был доставлен в больницу с кровоизлиянием в мозг и вскоре впал в кому. Его состояние ухудшилось ночью в четверг, на следующее утро он умер от остановки сердца.

В среду ректор университета, на втором курсе которого учился Чоу, заявил, что осудит действия полиции, если будет установлено, что в ту ночь полицейские вышли за рамки своих полномочий, применяя слезоточивый газ. До сих пор не установлено, почему студент оказался на парковке и при каких обстоятельствах упал. Инцидент не попал в объективы камер видеонаблюдения.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.