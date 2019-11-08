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AP: в США трех подданных Саудовской Аравии обвинили в незаконном вывозе деталей оружия

Речь идет о Хатиме Хумиде аль-Суфьяни, Мосабе аль-Захране и Абдулвахабе Мохаммеде аль-Абдулвахабе

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти американского штата Калифорния предъявили обвинения трем подданным Саудовской Аравии в причастности к незаконному вывозу из США в королевство деталей огнестрельного оружия. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

Как оно отмечает, речь идет о Хатиме Хумиде аль-Суфьяни, Мосабе аль-Захране и Абдулвахабе Мохаммеде аль-Абдулвахабе. Все трое прибыли в США по студенческим визам.

По сведениям прокуратуры, саудовцы вступили в сговор с целью вывоза из страны без соответствующего разрешения нескольких десятков деталей огнестрельного оружия на общую сумму $100 тыс. Они предпринимали попытки сделать это в период с 2014 года по 2018 год.

Сотрудники аэропорта в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в декабре 2016 года уличили аль-Захрана в попытке вывезти в багаже в Эр-Рияд не менее 30 деталей. Ему было разрешено покинуть страну.

Все трое в настоящее время находятся на территории Саудовской Аравии. Американские власти не уточняют, сколько именно деталей указанным лицам удалось вывезти из США в королевство, а также для каких нужд они предназначались.

Теги
СШАСаудовская Аравия
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