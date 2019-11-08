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Пять человек погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

Среди них - четыре ребенка

САРАТОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Пять человек погибли от отравления угарным газом в поселке Узморье в Энгельском районе Саратовской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе администрации района.

"[Отравились] пять человек - одна женщина и четыре ребенка. Предварительная версия [происшествия] - отравление угарным газом, к сожалению все погибли", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе областного Минздрава ТАСС уточнили, что умерла 36-летняя женщина и четверо ее несовершеннолетних детей. "Бригады Ирбитской городской станции скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, но, к сожалению, смерть уже была констатирована", - сказал представитель пресс-службы.

Следственный комитет начал проверку в связи с происшествием.

В новость внесены изменения (08:05 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСаратовская область
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