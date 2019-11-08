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В Волгограде неизвестный повредил банкоматы и похитил деньги

Злоумышленник повредил терминалы с помощью самодельного взрывного устройства

ВОЛГОГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Неизвестный повредил банкоматы в Волгограде и похитил деньги, ведется его розыск, сообщил ТАСС представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

"Сегодня ночью неизвестный на улице 8-й Воздушной Армии повредил банкоматы и похитил денежные средства из терминалов зоны самообслуживания Сбербанка. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Росгвардии и спецслужб, ведется розыск злоумышленника", - сказал он.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что банкоматы повреждены с помощью самодельного взрывного устройства.

Теги
РоссияВолгоградская область
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