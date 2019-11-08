Рейс из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Астрахани из-за тумана

АСТРАХАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы не смог сесть в аэропорту Астрахани из-за тумана. В связи с этим задержан обратный рейс, сообщили ТАСС в пятницу в справочной аэропорта.

"Из-за тумана задержан утренний рейс в Москву. Рейс Москва - Астрахань из-за тумана был отправлен в Волгоград, к нам еще не прибыл, соответственно, задержан вылет и в Москву. Самолет должен был вылететь в 6:00 (5:00 мск), сейчас ориентировочное время вылета - 11:00 по местному времени (10:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

По данным Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Астрахани утром в пятницу видимость местами составляет 200 м.