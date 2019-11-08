Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рейс из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Астрахани из-за тумана

Его направили в Волгоград

АСТРАХАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы не смог сесть в аэропорту Астрахани из-за тумана. В связи с этим задержан обратный рейс, сообщили ТАСС в пятницу в справочной аэропорта.

"Из-за тумана задержан утренний рейс в Москву. Рейс Москва - Астрахань из-за тумана был отправлен в Волгоград, к нам еще не прибыл, соответственно, задержан вылет и в Москву. Самолет должен был вылететь в 6:00 (5:00 мск), сейчас ориентировочное время вылета - 11:00 по местному времени (10:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

По данным Астраханского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Астрахани утром в пятницу видимость местами составляет 200 м.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
Япония требует расследовать инцидент с самолетом ВВС США, уронившим учебную бомбу
По словам губернатора префектуры Аомори Синго Мимура, управляемая учебная бомба упала в непосредственной близости от здания школы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС