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Япония требует расследовать инцидент с самолетом ВВС США, уронившим учебную бомбу

По словам губернатора префектуры Аомори Синго Мимура, управляемая учебная бомба упала в непосредственной близости от здания школы

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Власти северной японской префектуры Аомори требуют тщательного расследования инцидента с боевым самолетом ВВС США F-16, который накануне во время тренировок уронил учебную бомбу весом около 230 кг на земельный участок местного жителя. Об этом заявил губернатор префектуры Синго Мимура, после встречи в Токио с министром обороны страны Таро Коно, сообщает телеканал NHK.

По словам губернатора, управляемая учебная бомба упала в непосредственной близости от здания школы в деревне Роккасё. На ее территории расположен также объект по переработке использованного ядерного топлива с японских АЭС. Губернатор в связи с этим потребовал не возобновлять учения самолетов с авиабазы Мисава в префектуре Аомори до полного устранения причин, которые привели к нынешнему инциденту.

Ранее они были приостановлены по решению американского военного командования. Оно признало, что F-16 с базы Мисава в ходе тренировочного полета выронил учебную бомбу вне установленной зоны проведения таких учений. В результате инцидента никто не пострадал.

В апреле нынешнего года вылетевший с той же авиабазы Мисава новейший боевой самолет ВВС Японии F-35A упал в море и разбился, его пилот погиб.

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ЯпонияСША
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