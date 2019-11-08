В Москве мошенник похитил у мужчины более 6,3 млн рублей при обмене валюты

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму более 6,3 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

По его словам, в полицию обратился житель Подмосковья. Мужчина сообщил, что в отделении одного из банков в центре Москвы планировал обменять личные денежные средства на иностранную валюту, но обнаружил, что забыл паспорт дома. Выйдя на улицу, он попросил ранее незнакомого гражданина, у которого был при себе паспорт, помочь обменять деньги. После обмена и передачи денег незнакомцем он обнаружил, что ему передали в пакете неплатежные купюры. Материальный ущерб составил более 6 млн 300 тыс. рублей.

Титов добавил, что в результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан, им оказался 49-летний житель Подмосковья. Злоумышленник заранее подготовил неплатежные купюры, а похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.