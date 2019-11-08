Двое из задержанных российских болельщиков в Венгрии остаются под стражей

ТАСС, 8 ноября. Два российских болельщика остаются под стражей в Будапеште после столкновений с местными жителями и полицией перед началом матча Лиги Европы между венгерским клубом "Ференцварош" и московским ЦСКА в четверг. Как сообщила пресс-служба российского посольства в пятницу в Twitter, остальные болельщики, ранее задержанные полицией, освобождены из-под стражи.

"Под арестом остаются два гражданина России, задержанные в рамках локализации беспорядков в преддверии и после матча ЦСКА - "Ференцварош" 7 ноября. Посольство работает над их скорейшим освобождением. Остальные <...> [российские] граждане отпущены венгерской полицией вскоре после задержания", - говорится в сообщении.