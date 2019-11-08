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СМИ: не менее 30 человек заблокированы после взрыва на шахте в Германии

Описание
© AP Photo/Martin Meissner, архив

Не менее 30 человек заблокированы после взрыва на шахте в Германии - газета.

Новость дополняется

Теги
Германия
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