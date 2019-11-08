Обвиняемые по делу о пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону не признали вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону Марина Беляева, начальник Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" Павел Трунов и старший мастер производственного участка Игорь Безземельный, которые проходят в качестве обвиняемых по делу о крупном пожаре на Театральном спуске в Ростове-на-Дону, не признали вину в суде, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"С предъявленным обвинением не согласна", - сказала Беляева в суде. Свою вину в пятницу также не признали Трунов и Безземельный.

Пожар в центральной части Ростова-на-Дону на территории Пролетарского и Кировского районов начался 21 августа 2017 года, потушить его удалось только на следующий день. Площадь пожара составила около 10 тыс. кв. метров, в результате один человек погиб, 58 человек обратились за помощью к медикам.

Безземельный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 168 ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности" ), ч. 2 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей") УК РФ, Беляева - по ч. 2 ст. 293 ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба") УК РФ, Трунов - по ст. 168 и ч. 2. ст. 109 УК РФ.

После пожара власти Ростова признали непригодными для проживания и подлежащими сносу 163 дома, еще четыре признаны пригодными, а 23 дома было решено восстановить. По данным следствия, причиной пожара стало короткого замыкание проводов линий электропередачи, которые эксплуатировались с нарушениями.