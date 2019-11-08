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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Выживший после стрельбы в воинской части в Забайкалье солдат находится в тяжелом состоянии

Военнослужащий ранее перенес несколько операций

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Солдат срочной службы Евгений Графов, пострадавший во время стрельбы в воинской части в Забайкальском крае, находится в тяжелом состоянии.

Об этом ТАСС сообщила его сестра Елена Графова, которая находится рядом с пострадавшим.

"Тяжелое", - сказала она, отвечая на вопрос о состоянии брата.

Как сообщили ТАСС в администрации Сорочкинского сельского поселения Тюменской области, откуда родом семья Графова, его сестра и мать находятся в Москве, где он перенес несколько операций.

Теги
РоссияЗабайкальский крайРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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