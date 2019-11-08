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Сторонников ИГ, готовивших теракт, приговорили к срокам от 9 до 15 лет

Они были задержаны 3 мая 2018 года
© ЦОС ФСБ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Военный суд в Москве приговорил к срокам от 9 до 15 лет лишения свободы участников созданной в Ярославской области ячейки ИГ (международная террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ России по Ярославской области.

"8 ноября 2019 года 2-м Западным окружным военным судом [бывший Московский окружной военный суд] вынесен приговор участникам ярославской ячейки международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - сообщили в УФСБ.

По данным спецслужб, "осужденные с помощью мессенджера Telegram установили контакт с представителями "Исламского государства" и планировали совершить теракт в одном из регионов Российской Федерации, но реализовать свой преступный замысел террористы не смогли, так как 3 мая 2018 года были задержаны".

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил участников террористической группы к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

В новость были внесены изменения (15:25 мск) - добавлены подробности.

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