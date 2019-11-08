Проезд к девяти селениям Вологодской области ограничен паводком

ВОЛОГДА, 8 ноября. /ТАСС/. Транспортное сообщение временно ограничено с девятью населенными пунктами Вологодской области из-за аномальных осадков, подтоплений и разрушений дорог. Ситуация постепенно стабилизируется, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора по итогам региональной комиссии по ЧС, которую провел глава области Олег Кувшинников.

"В пик паводка в зону затопления попало 11 региональных и 13 муниципальных дорог, по некоторым из которых проезд был невозможен. На сегодня аварийные бригады дорожников восстановили большую часть объектов. Незавершенными остаются шесть дорог, работы на которых могут быть продолжены только после спада воды. По этой причине до сих пор ограничено сообщение с девятью населенными пунктами (шесть в Грязовецком и три - в Череповецком районе), население которых полностью обеспечено питьевой водой и продовольствием", - говорится в сообщении. Проезд возможен на технике большей проходимости, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Остаются подтопленными три населенных пункта в Вологодском районе, из которых эвакуировано 48 человек, - деревня Дудинское, территория коттеджных участков "Сосновый берег" поселка Новое и деревня Михальцево. Жильцы, пожелавшие остаться в пунктах временного размещения, обеспечены горячим питанием, постельными принадлежностями и вещами первой необходимости. Для пресечения фактов мародерства и вандализма покинутые дома взяты под усиленную охрану сотрудниками полиции и Росгвардии.

По прогнозу, на реках центральных и юго-западных районов области наблюдается устойчивое снижение уровня воды, но она продолжает прибывать в реке Молога. С 10 по 12 ноября на всей территории области прогнозируются осадки и повышение температуры воздуха до плюс 5 градусов, что может привести к повышению уровня воды в реках и повторным подтоплениям.

"В связи с неблагоприятным прогнозом продолжаем работать в режиме чрезвычайной ситуации, устраняя последствия паводка и оказывая помощь муниципалитетам по восстановлению размытых дорог и пострадавшей инфраструктуры", - сказал Кувшинников.

О ситуации

Режим ЧС введен в 13 муниципалитетах Вологодской области: с 4 по 6 ноября на территории региона выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза, реки вышли из берегов. Налипание мокрого снега, обледенение линий электропередачи привели к веерным отключениям электроэнергии, днем 6 ноября без света оставались 28,5 тыс. жителей 586 населенных пунктов при температуре за окном около нуля градусов.

По словам губернатора, в пятницу утром к системам стационарного электроснабжения подключены все 586 населенных пунктов, оставшихся без света в минувшие дни по причине аномальных осадков. "В их числе критически важные объекты инфраструктуры - котельные и водоканалы, а также социально-значимые объекты - детские сады, школы, центральные районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты", - сказал глава региона.

В Вологде введен режим повышенной готовности, но при превышении критической отметки в 112,2 м, подтопление грозит 165 домам с 2,5 тыс. жителей, 11 социальным объектам и восьми трансформаторным подстанциям. На данный момент уровень воды в реке Вологда составляет 111,4 м по Балтийской системе. В ожидании потепление в прибрежных районах города воздвигают дамбы из песка, подготовлены места временного размещения людей, если потребуется эвакуация.