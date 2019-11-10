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Три человека погибли в результате пожара в Анапе

Еще один человек пострадал

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Три человека стали жертвами пожара на территории частного дома в Анапе (Краснодарский край). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание возникло в воскресенье утром.

"На момент прибытия пожарных на территории частного дома горела хозпостройка на площади 80 кв. метров. На месте пожара обнаружены тела трех погибших, еще один пострадал", - сказал представитель министерства.

На данный момент пожар ликвидирован. Его причины устанавливаются.

Как сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, по факту обнаружения тел трех мужчин после локализации пожара в хозяйственной постройке проводится доследственная проверка.

Теги
РоссияКраснодарский край
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Один человек погиб в результате ДТП на МКАД
Еще двое пострадали
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