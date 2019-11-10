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В Петербурге водитель скрылся с места ДТП после столкновения с маршруткой

Перед тем как уехать, мужчина высадил из машины пострадавших пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Hyundai, который в воскресенье столкнулся с маршруткой на пересечении Полюстровского проспекта и улицы Кантемировской в Санкт-Петербурге, скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС сообщили в региональном УГИБДД.

Водитель Hyundai наехал в воскресенье на стоящую на остановке маршрутку. В результате ДТП три пассажира иномарки получили травмы различной степени тяжести.

"Водитель Hyundai высадил пострадавших и скрылся с места аварии", - сказали в управлении.

В УГИБДД также добавили, что одна из пострадавших - женщина 1974-го года рождения - получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, но от госпитализации отказалась. В больницу с травмами головы доставили девушку 1996-го года рождения, а также девушку-подростка 2003-го года рождения.

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РоссияСанкт-Петербург
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