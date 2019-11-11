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Чрезвычайное положение из-за лесных пожаров объявлено в самом населенном штате Австралии

Сложные погодные условия затрудняют борьбу с огнем и быстрое распространение пожаров по всему побережью Нового Южного Уэльса

СИДНЕЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Чрезвычайная ситуация в связи с масштабными лесными пожарами введена на всей территории австралийского штата Новый Южный Уэльс. Об этом в понедельник сообщила глава правительства региона Глэдис Береджиклян, опубликовавшая соответствующее заявление на своей официальной странице в Twitter.

"Чрезвычайное положение объявлено для (штата) Новый Южный Уэльс. Пожалуйста, будьте готовы и следуйте инструкциям наших аварийных служб", - говорится в заявлении. Как отмечают в региональной пожарной службе штата, причиной объявления ЧС стали сложные погодные условия, затрудняющие борьбу с огнем, и быстрое распространение пожаров по всему побережью Нового Южного Уэльса. "На территории штата зафиксированы 64 лесных пожара и 40 из них остаются нелокализованными", - указано в сообщении ведомства. Для 12 районов выпущены предупреждения о подготовке к эвакуации.

Также пожарные сообщают, что наиболее сложной ожидается ситуация для северных районов Сиднея и региона Хантер, где из-за нарастающей жары и сильного ветра прогнозируется значительное распространение огня. Ожидается, что ко вторнику, 12 ноября, пожары достигнут северных районов Сиднея, и аварийные службы города рекомендуют жителям подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

Управление общественного транспорта штата сообщило, что часть железнодорожных и автобусных маршрутов на севере региона закрыта. "Безопасность пассажиров и персонала является нашим главным приоритетом, и из-за непредсказуемого характера пожаров мы не можем гарантировать поездки во многие пункты назначения вдоль северного побережья", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице управление в "Твиттере".

На борьбу с огнем в штате Новый Южный Уэльс мобилизованы более 1,3 тыс. пожарных и сотни единиц специальной техники. В огне уже погибли три человека и более 30 получили травмы, семь человек числятся пропавшими без вести. Пожарами были разрушены более 150 жилых домов и ряд административных зданий, порядка 6 тыс. человек эвакуированы из охваченных огнем населенных пунктов. На территории штата введен полный запрет на разведение огня и закрыты некоторые школы.

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Австралия
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