Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: шесть детей умерли в Индии из-за неизвестной болезни

По данным NDTV, семь человек госпитализированы

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере шесть детей в возрасте от полугода до четырех лет умерли, семь госпитализированы за последние две недели в штате Одиша на востоке Индии из-за неизвестного заболевания. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, все случаи болезни зафиксированы в деревне Таманпалли, расположенной в округе Малкангири.

У госпитализированных высокая температура, кашель, тошнота и рвота. Местные медики пока не смогли установить причину болезни.

Как сообщает телеканал, образцы крови заболевших отправлены в столицу штата город Бшубанешвар на исследование. Региональные власти направили в деревню группу медиков для помощи местным врачам.

Теги
Индия
Реклама на ТАСС
СМИ: 10 человек погибли в Индии из-за циклона "Булбул"
По данным The Times of India, в штатах Западная Бенгалия и Одиша циклон затронул более 450 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС