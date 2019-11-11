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Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Саратовом

Еще трое пострадали

САРАТОВ, 11 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое госпитализированы в результате дорожной аварии с микроавтобусом в Саратовской области в понедельник утром. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"На автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград произошло столкновение двух машин: УАЗ и ВАЗ-2112. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2112 от полученных травм скончались на месте, водитель и два пассажира УАЗ с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Причины аварии устанавливаются.

Теги
РоссияСаратовская область
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