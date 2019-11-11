Мужчине выстрелили в глаз в центре Москвы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Неизвестный выстрелил мужчине в глаз в центре Москвы, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, в воскресенье в ОМВД России по району Замоскворечье поступила информация о том, что на улице Большая Серпуховская, дом 17 мужчине выстрелили в глаз, пострадавший сам обратился к полицейским с заявлением.

В пресс-службе добавили, что мужчина от госпитализации отказался. Установлено, что подозреваемый на вид выглядит старше 40 лет, славянской внешности. Он скрылся на автомобиле Volvo.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу").