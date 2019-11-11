В Дагестане загорелась школа для начальных классов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в школе для начальных классов в Гунибском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 08:45 мск от диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Гунибского района поступила информация о пожаре в школе начальных классов в населенном пункте Тлогоб Гунибского района", - сообщили в министерстве.

По предварительной информации пострадавших нет. "В 09:30 мск пожар был локализован на площади 100 кв. м. Проводится проливка и разборка конструкций", - сообщили в МЧС. На месте вызова работают 18 человек личного состава и четыре единицы техники.