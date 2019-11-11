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Источник: российское бюро Интерпола уведомили о задержании националиста Мазура в Польше

Польские пограничники задержали Игоря Мазура на основании запроса из России, где он обвиняется в связях с незаконными вооруженными формированиями в 1994-1995 годах, действовавшими в Чечне
Игорь Мазур Максим Никитин/ТАСС
Описание
Игорь Мазур
© Максим Никитин/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Национальное бюро Интерпола получило уведомление о задержании в Польше по запросу России одного из лидеров радикальной организации "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО, запрещена в РФ) Игоря Мазура. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола получило уведомление о задержании правоохранительными органами Польши Игоря Мазура", - сказал собеседник агентства.

Мазур был задержан польскими пограничниками в минувшую субботу на основании запроса из России, где он обвиняется в связях с незаконными вооруженными формированиями в 1994-1995 годах, действовавшими на территории Чечни. Власти Польши заверили, что тщательно рассмотрят это дело с соблюдением норм международного права. Некоторые польские политики и общественные деятели выступили против экстрадиции Мазура в Россию, заявив, что Москва злоупотребила инструментами Интерпола в политических целях.

Мазур в 2014 году руководил формированием "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в Киевской области и был активным участником беспорядков в центре Киева зимой 2014 года. С мая 2014 года участвовал в силовой операции в Донбассе. В ноябре 2016 года после демобилизации стал заместителем председателя УНА-УНСО, с июня 2017 года - руководитель организации "Межиморье", пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).

10 ноября пресс-секретарь окружного суда польского города Люблин сообщила ТАСС, что суд не будет рассматривать дело об аресте Мазура, так как соответствующее ходатайство отозвала прокуратура. Украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале сообщила, что Мазура передали на поруки генерального консула Украины в Люблине. По ее словам, на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генконсульстве.

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УкраинаРоссияПольша
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