Движение на Ленинском проспекте в Москве затруднено после ДТП с тремя автомобилями

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова в Москве. Об этом в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
"На пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы. Движение затруднено", - говорится в сообщении.
⚡️На пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На месте работают оперативные службы. Движение затруднено. Проезд в сторону центра - по двум средним рядам. Объезжайте!— ЦОДД (@gucodd) November 11, 2019
Уточняется, что проезд в сторону центра осуществляется по двум средним рядам.
Как рассказали в понедельник журналистам в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в аварии пострадали два человека.
"Около 10:00 на Ленинском проспекте напротив дома 1 столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся. Пострадали два человека", - отметили в управлении.
. В новость были внесены изменения (11:35 мск) — добавлена информация о пострадавших.