Движение на Ленинском проспекте в Москве затруднено после ДТП с тремя автомобилями

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова в Москве. Об этом в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"На пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы. Движение затруднено", - говорится в сообщении.