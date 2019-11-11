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Движение на Ленинском проспекте в Москве затруднено после ДТП с тремя автомобилями

Проезд в сторону центра осуществляется по двум средним рядам

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова в Москве. Об этом в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"На пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы. Движение затруднено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проезд в сторону центра осуществляется по двум средним рядам.

Как рассказали в понедельник журналистам в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в аварии пострадали два человека.

"Около 10:00 на Ленинском проспекте напротив дома 1 столкнулись три легковых автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся. Пострадали два человека", - отметили в управлении.

. В новость были внесены изменения (11:35 мск) — добавлена информация о пострадавших. 

 

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