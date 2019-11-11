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Сажавшая на цепь падчерицу жительница Приморья получила три года условно

Женщина сообщила, что совершала эти действия из-за того, что девочка уходит из дома, чтобы воровать

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Обвинительный приговор Красноармейского районного суда в Приморье в отношении женщины, которая сажала на цепь свою падчерицу, вступил в законную силу. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Приморья, мачеха получила три года лишения свободы условно.

"В марте 2018 года она неоднократно пристегивала одиннадцатилетнюю падчерицу за ногу заранее приобретенной металлической цепью и замком к кровати на ночь с целью недопущения уходов последней из дома. Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Свои действия осужденная объясняла тем, что девочка уходит из дома, чтобы воровать. Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего").

Теги
РоссияПриморский край
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