МВД просит суд отпустить из СИЗО под домашний арест бизнесмена Худояна

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит ходатайство следствия об изменении меры пресечения владельцу компании "Оптима девелопмент" Альберту Худояну, обвиняемому по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей. Как сообщил ТАСС его адвокат Александр Забейда, МВД просит суд отпустить Худояна из СИЗО под домашний арест.

"После многочисленных жалоб стороны защиты в адрес всевозможных инстанций, получения заключений сразу нескольких ведущих ученых России по уголовному праву о предпринимательском характере инкриминируемого деяния и вмешательства уполномоченного по защите прав предпринимателей следствие, наконец, согласилось с доводами защиты и на прошлой неделе обратилось в Тверской суд с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест до 14 января. Рассмотрение этого ходатайства состоится сегодня в 12:00 мск", - сказал защитник.

Адвокат отметил, что будет добиваться снятия с его подзащитного всех ограничений и прекращения уголовного дела за отсутствием состава преступления.

"С самого начала защита настаивала на заказном характере уголовного преследования, и мы уверены, что господин Худоян сам стал жертвой рейдеров, в связи с чем будем добиваться установления всех обстоятельств совершенного в отношении него преступления и привлечения виновных лиц к ответственности", - сказал он.

В середине июня Тверской районный суд отправил Худояна под домашний арест, однако Мосгорсуд 8 июля отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО, удовлетворив апелляцию прокуратуры. Срок следствия по делу установлен до 14 января, его расследует ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. Худояну инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он обвиняется в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Бизнесмен вину не признал и заявил, что уголовное преследование связано с попыткой рейдерского захвата его компании "Оптима девелопмент".

Представитель МВД ранее заявила в суде, что в ходе предварительного следствия наложен обеспечительный арест на имущество бизнесмена. По ее словам, продление ареста было необходимо для проведения строительно-технической экспертизы и иных следственных действий.