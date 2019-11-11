Пассажир умер на борту самолета Сургут - Махачкала

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга умер на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу, проводится проверка, сообщили ТАСС в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ в понедельник.

"Проводится доследственная проверка по факту смерти 8 ноября на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут - Махачкала, 66-летнего мужчины, жителя города Екатеринбурга. По предварительным данным, у мужчины имелось онкологическое заболевание", - сказали в пресс-службе.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, супругу погибшего.