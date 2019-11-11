Суд продлил до декабря домашний арест бывшему главному архитектору Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Ростова-на-Дону продлил еще на один месяц срок домашнего ареста бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому, который обвиняется в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство, сообщается на сайте суда.

"Постановлением суда Полянскому продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на один месяц", - говорится в сообщении. Таким образом, экс-архитектор области останется под домашним арестом до 10 декабря.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля возбудило уголовные дела в отношении Полянского, а также главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги. По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.