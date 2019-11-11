Протестующие в Гонконге подожгли несогласного с ними прохожего

ТАСС, 11 ноября. Манифестанты в Гонконге подожгли человека во время общегородской акции протеста. Об этом в понедельник сообщила радиостанция RTHK.

Инцидент произошел на пешеходном мосту в спальном районе Гонконга. Мужчина выразил недовольство в отношении группы протестующих молодых людей, утверждая, что они не китайцы, а британцы. В ответ участники беспорядков указали ему, что он должен уехать из Гонконга. Затем один из них облил мужчину неизвестной жидкостью и поджег его.

Мужчина находится в критическом состоянии, сообщила радиостанция. Кроме многочисленных ожогов, у него выявлена рана головы. Полиция подтвердила получение множества сообщений об этом инциденте.

В понедельник в Гонконге вновь вспыхнули массовые уличные беспорядки. Был зарегистрирован случай применения огнестрельного оружия, в результате которого был ранен один из протестующих.

Массовые акции протеста против намерения властей Гонконга принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю, начались в начале лета. Несмотря на отзыв документа, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать акции протеста.