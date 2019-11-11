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В Краснодарском крае локализованы четыре лесных пожара из семи

Причиной возгорания лесной подстилки, по предварительным данным, стали поджоги

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали четыре из семи возгораний лесной подстилки на площади 58,4 га в Краснодарском крае, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Лесные пожары в Северском районе начались вечером 7 ноября. Причиной возгорания лесной подстилки, по предварительным данным, стали умышленные поджоги.

"Четыре [лесных пожара] локализованы на площади 58,4 га и три нелокализованных [лесных пожара] в районе станиц Крепостной и Калужской Северского района. Их площадь горения кромки - 30,5 га", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в министерстве, в понедельник утром удалось ликвидировать два возгорания: в районе станицы Крепостная Краснодарского края, площадью 22,8 га и в Убинском участковом лесничестве в Северском районе. На территории края продолжают действовать семь лесных пожаров общей площадью горения почти 90 га.

"Пожары с большими площадями продолжают свое действие на территории Афипского лесничества, Крепостного и Калужского участковых лесничеств. Их площадь горения кромки около 73,4 га. А также на территории Шаумянского участкового лесничества Пшишского лесничества площадью 15 га", - уточнили ТАСС в министерстве.

На территории Северского района действует режим повышенной готовности. Лесные пожары в Северском районе Краснодарского края начались вечером 7 ноября. Для тушения пожаров используются вертолеты.

Теги
РоссияКраснодарский край
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