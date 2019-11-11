Жителя Забайкалья обвиняют в убийстве двух человек и покушении на убийство ребенка

ЧИТА, 11 ноября. /ТАСС/. Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве двух женщин и покушении на убийство своего годовалого ребенка. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В ночь на 2 ноября в селе Цокто-Хангил Агинского района 49-летний мужчина в ходе ссоры ударил ножом свою гражданскую супругу 1970 года рождения и ее сестру 1968 года рождения, от полученных травм женщины скончались на месте. Кроме того, он дважды ударил ножом своего годовалого сына, который выжил благодаря медикам. Злоумышленник обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство малолетнего", - сообщила пресс-служба.

Мужчина в момент совершения преступлений находился в состоянии алкогольного опьянения, после расправы с близкими он попытался покончить с собой, однако родственники помешали ему сделать это. В настоящее время обвиняемый находится под стражей, назначены судебно-медицинские и психолого-психиатрическая экспертизы.

"Получивший ранение ребенок сейчас находится в местной больнице, его состояние оценивается медиками как стабильное", - добавили в следственном управлении.