Суд в Петербурге арестовал водителя, умышленно сбившего полицейского

"Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Сапенко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти") Срок меры - до 5 января 2020 года", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге постановил заключить в СИЗО водителя Евгения Сапенко, который умышленно сбил сотрудника полиции на машине на прошлой неделе, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел в среду вечером на юго-западе Петербурга. Наряд полиции обнаружил машину Volkswagen, которая стояла посреди дороги. Сотрудники МВД попросили водителя предъявить документы, однако тот начал движение, сбил полицейского и скрылся. После этого полицейские применили табельное оружие для остановки машины, позднее автомобиль нашли брошенным во дворе дома и неподалеку задержали Сапенко. Против него возбудили уголовное дело.

На прошлой неделе суд продлил ему срок задержания, не вынося решение о мере пресечения. По версии следствия, Сапенко в момент преступления находился под воздействием неизвестного вещества, а ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Полицейский в результате инцидента получил травму ноги, его доставили в больницу.