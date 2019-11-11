Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На берегу Москвы-реки обнаружили тела двух рыбаков

Признаков насильственной смерти не обнаружено

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тела двух рыбаков обнаружили на берегу Москвы-реки. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве, признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

"Сегодня днем в Москве-реке вблизи жилого дома по Карамышевской набережной обнаружены тела двух мужчин 1949 и 1970 годов рождения. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

Устанавливаются личности потерпевших и обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Задержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве
Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС