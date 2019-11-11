На берегу Москвы-реки обнаружили тела двух рыбаков

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тела двух рыбаков обнаружили на берегу Москвы-реки. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве, признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

"Сегодня днем в Москве-реке вблизи жилого дома по Карамышевской набережной обнаружены тела двух мужчин 1949 и 1970 годов рождения. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.

Устанавливаются личности потерпевших и обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.