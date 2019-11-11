В школе в Пензенской области у 12 детей обнаружена кишечная инфекция

ПЕНЗА, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту массового заболевания кишечной инфекцией в одной из школ города Заречного в Пензенской области. У 12 детей обнаружен ротавирусный гастроэнтерит, говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"За медицинской помощью [в конце прошлой недели] обратились 17 учеников, 12 из которых поставлен предварительный диагноз "ротавирусный гастроэнтерит". Занятия в образовательном учреждении приостановлены. По данному факту <…> незамедлительно организовано проведение проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - указано в сообщении.

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства взяли пробы готовых блюд, воды в пищеблоке, также продезинфицированы пищеблок и санузлы. В настоящий момент проходит обследование персонала школы, отметили в пресс-службе.