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Экс-директор детдома под Воронежем подозревается в избиении ребенка

СК возбудил уголовное дело

ТАСС, 11 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора детского дома в Воронежской области, подозреваемого в избиении ребенка и принуждении несовершеннолетних воспитанников к работе. Об этом сообщается на официальном сайте СК России.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора детского дома. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, занимавший в июне 2019 года пост директора детского дома в Воронежской области, избил 14-летнего воспитанника за неправильное выполнение физического упражнения. Позже директор детдома заставил троих несовершеннолетних детей выполнять сложные строительные работы на территории учреждения. Также подозреваемый вывозил 15-летнего подопечного на свой участок в Тульской области для покоса травы и уборки сорняков.

Теги
РоссияВоронежская область
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