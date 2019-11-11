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Обвиняемый во взятках экс-глава ЦСКА хотел, чтобы его застрелили при попытке побега

Никаких надежд на объективное расследование у него нет, признался Михаил Барышев

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев, арестованный в рамках уголовного дела о получении взяток на 23,5 млн рублей, пытался совершить побег в надежде, что его застрелят конвоиры. Об этом он заявил в понедельник во Втором Западном военном суде, где рассматривается вопрос о продлении ему срока ареста.

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"Я доведен до отчаяния, хотел, чтобы меня пристрелили как собаку. Думал, что я выполняю долг перед государством, а в результате я оказался здесь за решеткой, никаких надежд на объективное расследование моего дела я не имею", - сказал обвиняемый.

В свою очередь, защита Барышева утверждает, что он лишь пробежал по коридору, добежал до лестницы и остановился, однако никакого побега совершать не собирался.

На заседании Барышев также сообщил, что на протяжении 10 лет он оказывал близким родственникам руководителей ВСУ СК России и возглавляемым ими организациям материальную помощь, в связи с чем неоднократно заявлял всему составу военно-следственного органа отвод, который был отклонен следствием.

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