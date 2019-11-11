СК начал проверку после расцепки вагонов поезда Москва - Белгород

КУРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту расцепления вагонов пассажирского поезда 743 сообщением Москва - Белгород, произошедшего накануне по ходу движения состава, сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"В Белгородской области организована доследственная проверка по факту расцепки вагонов пассажирского поезда сообщением Москва - Белгород. В результате происшествия никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал", - сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, в воскресенье в 22:42 мск на перегоне станций "Беленихино - Сажное" (Белгородская область) произошла остановка поезда "Москва - Белгород" в связи с расцепкой четвертого и пятого вагонов "по технической причине".