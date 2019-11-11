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Власти Мексики задержали нескольких подозреваемых в убийстве группы мормонов

Их фамилии не называют в интересах следствия

МЕХИКО, 11 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Мексики задержали нескольких подозреваемых в убийстве группы мормонов, которое произошло на севере страны 4 ноября. Об этом сообщил в понедельник Альфонсо Дурасо Монтаньо, министр общественной безопасности и защиты граждан.

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"Уже есть задержанные, но мы не имеем права распространять соответствующую информацию, потому что расследование уже ведут прокуратура региона и Генеральная прокуратура Мексики", - приводит слова министра на своем сайте газета Excelsior. Он добавил, что в страну прибыли агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США, чтобы оказать помощь следствию.

Жертвами атаки, устроенной неизвестными преступниками на границе штатов Сонора и Чиуауа, стали три женщины и шестеро детей. Все они имели гражданство США и Мексики.

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МексикаСША
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