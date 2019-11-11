Рейсовый автобус врезался в легковой автомобиль в Москве

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла в центре Москвы. Пострадали три человека. Об это ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"Столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля произошло по адресу: Бутырский вал, дом 7. В результате аварии пострадали три человека", - сообщила собеседница агентства.

Как отметили в управлении ГИБДД по Москве, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование, обстоятельства происшествия устанавливаются.