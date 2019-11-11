В Северском районе Краснодарского края из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Режим ЧС введен в Северском районе Краснодарского края, где действуют лесные пожары. Об этом сообщается на сайте администрации района.

"Согласно постановлению администрации муниципального образования Северский район, установлен муниципальный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территории района", - сообщается на сайте администрации.

В понедельник удалось ликвидировать три возгорания: два в Северском районе и один в Туапсинском. Сейчас на территории Краснодарского края действует шесть лесных пожаров общей площадью горения более 70 га.

Лесные пожары в Северском районе Краснодарского края начались вечером 7 ноября. Для тушения пожаров используются вертолеты. Причиной возгорания лесной подстилки в Северском районе, по предварительным данным, стали умышленные поджоги.