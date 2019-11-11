В ХМАО произошел пожар на ферме с животными

ТАСС, 12 ноября. Пожар произошел на ферме в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре в крестьянско-фермерском хозяйстве в Нефтеюганском районе. На момент прибытия пожарных горело одноэтажное деревянное строение для размещения животных", - сказали в ведомстве.

Пожарным удалось спасти трех лошадей и двух жеребят, остальные животные погибли, их количество устанавливается. Люди не пострадали. Открытое горение ликвидировано.